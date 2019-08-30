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Факти / Україна

Що відомо про Юлію Соколовську – міністра соцполітики

Юлію Соколовську призначено на посаду міністра соціальної політики. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію з її біографії.

Юлія Соколовська

Міністерство соціальної політики в новому уряді України очолила Юлія Соколовська, яка до цього обіймала посаду радника у Міністерстві фінансів.

Соколовській – 34 (народилася 12 квітня 1985 року).

Освіта:

У 2007 році закінчила Київський національний економічний університет.

З 2016-му – Національну академію державного управління при президенті України.

Навчалася також у IMF’s Institute for Capacity Development.

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Кар’єра:

  • Після Революції Гідності, у 2014-2015 роках, очолювала один із департаментів Мінекономрозвитку.
  • У 2015-2016 рр. – директор департаменту витрат бюджету соціальної сфери у Міністерстві фінансів.
  • З 2016-го до 2017-го керувала департаментом з питань стратегічного планування та координації державної політики Секретаріату Кабміну.
  • Після цього займалася одним із напрямків у сфері реформи охорони здоров’я USAID/Deloitte та була радником у Мінфіні.
  • Влітку 2019 року викладала на тренінгах для депутатів від Слуги народу.
  • З 29 серпня 2019 року – міністр соціальної політики.

До слова, Факти ICTV раніше публікували склад Кабінету міністрів України.

Фото: Юлія Соколовська

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