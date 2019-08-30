Юлію Соколовську призначено на посаду міністра соціальної політики. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію з її біографії.
Міністерство соціальної політики в новому уряді України очолила Юлія Соколовська, яка до цього обіймала посаду радника у Міністерстві фінансів.
Соколовській – 34 (народилася 12 квітня 1985 року).
Освіта:
У 2007 році закінчила Київський національний економічний університет.
З 2016-му – Національну академію державного управління при президенті України.
Навчалася також у IMF’s Institute for Capacity Development.
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Кар’єра:
- Після Революції Гідності, у 2014-2015 роках, очолювала один із департаментів Мінекономрозвитку.
- У 2015-2016 рр. – директор департаменту витрат бюджету соціальної сфери у Міністерстві фінансів.
- З 2016-го до 2017-го керувала департаментом з питань стратегічного планування та координації державної політики Секретаріату Кабміну.
- Після цього займалася одним із напрямків у сфері реформи охорони здоров’я USAID/Deloitte та була радником у Мінфіні.
- Влітку 2019 року викладала на тренінгах для депутатів від Слуги народу.
- З 29 серпня 2019 року – міністр соціальної політики.
До слова, Факти ICTV раніше публікували склад Кабінету міністрів України.
Фото: Юлія Соколовська