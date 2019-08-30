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Факты / Украина

В Bellingcat обмен пленными между Украиной и РФ связали с делом МН17

Основатель команды расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс рассказал, что дело о катастрофе МН17 и обмен заключенными между Украиной и Россией тесно связаны.

Володимир Цемах, свідок у справі МН17

Bellingcat располагает данными о том, что Украина якобы согласилась выдать России Владимира Цемаха, которого считают ключевым свидетелем по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе.

– Ходят слухи, что недавно арестованного Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем MH17, передают РФ в обмен на украинцев, задержанных Россией, – написал основатель команды расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс в Twitte.

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При этом он прогнозирует, что выдача Цемаха повлияет на процесс по делу MH17.

Твіт Bellingcat

Факты ICTV следят за развитием событий вокруг возможного обмена заключенными в текстовом онлайне.

Источник: Eliot Higgins

Фото: Bellingcat

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