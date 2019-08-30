Засновник команди розслідувачів Bellingcat Еліот Хіґґінс розповів, що справа про катастрофу МН17 та обмін ув’язненими між Україною і Росією тісно пов’язані.

Bellingcat має у своєму розпорядженні дані про те, що Україна нібито погодилася видати Росії Володимира Цемаха, якого вважають ключовим свідком у справі про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі.

– Поширюються чутки, що нещодавно заарештованого Володимира Цемаха, який вважається ключовим свідком MH17, передають РФ в обмін на українців, затриманих Росією, – написав засновник команди розслідувачів Bellingcat Еліот Хіґґінс у Twitte.

Читайте: Вишинський увійде до списку для обміну полоненими між РФ і Україною – ЗМІ

При цьому він прогнозує, що видача Цемаха вплине на процес у справі MH17.

Факти ICTV стежать за розвитком подій щодо можливого обміну ув’язненими в текстовому онлайні.

Джерело: Eliot Higgins