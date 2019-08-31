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Факти / Україна

Без виконання Мінських угод санкції проти РФ можуть посилюватися – Зеленський

Без виконання Мінських угод і відновлення територіальної цілісності України санкції щодо Росії можуть тільки посилюватися.

зеленский и дуда

Президент України Володимир Зеленський на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою прес-конференції у Варшаві заявив, що санкції проти РФ можуть тільки посилюватися, якщо вона не виконуватиме Мінські угоди.

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Зеленський підкреслив, що це спільна позиція України та Польщі.

– Наша спільна і принципова позиція – без повного виконання Мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України санкції ЄС можуть переглядатися тільки у бік їх посилення, а не навпаки, – сказав він.

Президент додав, що скоординував з главою Польщі подальші кроки для припинення війни на Донбасі та повернення окупованого Криму.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом.

Фото: Офіс Президента

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