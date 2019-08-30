Зеленский едет в Польшу: с кем встретится и кто заменит Трампа

Владимир Зеленский едет в Польшу с официальным визитом. Он продлится два дня.

По программе он должен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, а также – с премьером и представителями бизнеса.

Первого сентября Зеленский примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80 годовщины начала Второй мировой войны.

Читайте: Встречи с Зеленским не будет: Трамп отменил визит в Варшаву

На этой церемонии планировал быть и президент США Дональд Трамп. Но вместо него в Варшаву прибудет вице-президент Майк Пенс.

Он и встретится с Владимиром Зеленским. Обсудят противодействие российской агрессии, предстоящий визит украинского руководителя в Вашингтон и военно-техническое сотрудничество.

Как сообщалось, на полях форума по безопасности в Варшаве планировалась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.