Новый Кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком может уйти в отставку, если ему не удастся решить проблему коммунальных услуг.
Кабмин Гончарука должен снизить тарифы на коммунальные услуги, а иначе – он уйдет в отставку. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
– Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством. Все что смогут, они сделают, – сказал он.
Президент объяснил – проблема не в цене коммуналки, а в том, какой процент от пенсий или зарплат общество отдает на ее оплату.
– Коммуналка может быть такой же – это рыночные цены. Тогда увеличиваем пенсии, увеличиваем субсидии, увеличиваем заработную плату.
Он добавил, что правительство Гончарука знает о позиции президента, а потому уже ищет необходимую модель.
Напомним, на первом заседании Верховная Рада IX созыва избрала новый состав Кабинета министров Украины.