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Факты / Украина / Политика

Кабмин Гончарука может уйти в отставку – Зеленский назвал условие

Новый Кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком может уйти в отставку, если ему не удастся решить проблему коммунальных услуг.

Кабмин Гончарука может уйти в отставку – Зеленский назвал условие

Кабмин Гончарука должен снизить тарифы на коммунальные услуги, а иначе – он уйдет в отставку. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

– Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством. Все что смогут, они сделают, – сказал он.

Президент объяснил – проблема не в цене коммуналки, а в том, какой процент от пенсий или зарплат общество отдает на ее оплату.

– Коммуналка может быть такой же – это рыночные цены. Тогда увеличиваем пенсии, увеличиваем субсидии, увеличиваем заработную плату.

Он добавил, что правительство Гончарука знает о позиции президента, а потому уже ищет необходимую модель.

Напомним, на первом заседании Верховная Рада IX созыва избрала новый состав Кабинета министров Украины.

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