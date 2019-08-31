Новий Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком може піти у відставку, якщо йому не вдасться вирішити проблему комунальних послуг.

Кабмін Гончарука має знизити тарифи на комунальні послуги, а інакше – він піде у відставку. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

– Якщо моделі зменшення комуналки не буде, будемо прощатися з урядом. Все що зможуть, вони зроблять, – сказав він.

Президент пояснив – проблема не в ціні комуналки, а в тому, який відсоток від пенсій або зарплат суспільство віддає на її оплату.

– Комуналка може бути такою ж – це ринкові ціни. Тоді збільшуємо пенсії, збільшуємо субсидії, збільшуємо заробітну плату.

Він додав, що уряд Гончарука знає про позицію президента, а тому вже шукає необхідну модель.

Нагадаємо, на першому засіданні Верховна Рада IX скликання обрала новий склад Кабінету міністрів України.