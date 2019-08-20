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Факты / Украина

Украина и Молдова с 2020 года планируют импортировать газ из Румынии

Укртрансгаз и Молдовагаз готовят новый маршрут импорта газа из Румынии с января 2020 года.

Украина и Молдова с 2020 года планируют импортировать газ из Румынии

Укртрансгаз, Молдовагаз и операторы газотранспортных систем других стран согласовали технические решения для создания новых импортных мощностей на базе системы Трансбалканских трубопроводов по направлению юг-север.

– Главной целью сотрудничества является диверсификация маршрутов поставок газа в Украину в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020, – отметили в пресс-службе Укртрансгаза.

Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины.

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Транспортировка газа будет происходить от точки Исакча-1 – Орловка магистральными газопроводами Раздельная – Измаил и Шебелинка – Днепропетровск – Кривой Рог – Измаил.

Ранее Факты ICTV писали, что новая группа для переговоров с Россией по транзиту газа будет сформирована новым Кабинетом министров.

Источник: Укртрансгаз

Фото: Укртрансгаз, Dreamstime

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