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Факты / Украина / Политика

Украина создаст новую группу для переговоров по транзиту газа – Данилюк

Новая группа для переговоров с Россией по транзиту газа будет сформирована новым Кабинетом министров.

Украина создаст новую группу для переговоров по транзиту газа – Данилюк

По словам секретаря СНБО Александра Данилюка, новую группу для переговоров с Россией о транзите газа возглавит министр энергетики.

Он будет отвечать за переговоры по подписанию нового или продлению действующего контракта с Россией.

Александр Данилюк также отметил, что Украина получает ежегодно около $3 млрд платежей за услуги по транспортировке.

Когда мы говорим о транзите – это и средства, которые мы получаем, и развитие ГТС, и возможность привлечение инвестиций, это и развитие страны, – говорит Данилюк.

Читайте: Переговоры о транзите газа состоятся в сентябре – Коболев назвал дату

Александр Данилюк также добавил, что в случае недостижения договоренностей о транзите российского газа,  у Украины есть план Б.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Украина готовится к прекращению транзита российского газа.

Источник: ВВС Украина

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