Президент Украины Владимир Зеленский в Варшаве провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.

В Варшаве Владимир Зеленский провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.

Встреча состоялась после завершения церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Пенс в разговоре заявил, что США будут и дальше поддерживать Украину в вопросах безопасности и территориальной целостности, включая и Крым.

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В Варшаву должен был прибыть президент США Дональд Трамп, но визит отменили из-за урагана Дориан. Стороны планировали обсудить вопросы военно-технического сотрудничества, противодействие российской агрессии и предстоящий визит президента Украины в США.

Источник: Посольство України в США