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Факти / Україна / Політика

Зеленський зустрівся з Майком Пенсом

Президент України Володимир Зеленський у Варшаві провів зустріч із віце-президентом США Майком Пенсом.

Майк Пенс

У Варшаві Володимир Зеленський провів переговори з віце-президентом США Майком Пенсом.

Зустріч відбулася після завершення церемонії з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Пенс у розмові заявив, що США будуть і надалі підтримувати Україну в питаннях безпеки і територіальної цілісності, що включає і Крим.

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У Варшаву мав прибути президент США Дональд Трамп, але візит скасували через ураган Доріан. Сторони мали обговорити питання військово-технічного співробітництва, протидію російській агресії та майбутній візит президента України до США.

Джерело: Посольство України в США

Фото: Dreamstime

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