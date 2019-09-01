Президент України Володимир Зеленський у Варшаві провів зустріч із віце-президентом США Майком Пенсом.

У Варшаві Володимир Зеленський провів переговори з віце-президентом США Майком Пенсом.

Зустріч відбулася після завершення церемонії з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Пенс у розмові заявив, що США будуть і надалі підтримувати Україну в питаннях безпеки і територіальної цілісності, що включає і Крим.

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У Варшаву мав прибути президент США Дональд Трамп, але візит скасували через ураган Доріан. Сторони мали обговорити питання військово-технічного співробітництва, протидію російській агресії та майбутній візит президента України до США.

Джерело: Посольство України в США