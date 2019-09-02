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Факты / Украина

Рябошапка уволил главного военного прокурора Матиоса

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора.

Рябошапка уволил главного военного прокурора Матиоса

Приказ об увольнения Анатолия Матиоса с должности заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Матиос также исключен из личного состава Генпрокуратуры.

Его направили  в распоряжение Министерства обороны.

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Теперь в ведомстве должны решить вопрос о дальнейшем прохождении военной службы Матиосом.

К слову, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что чиновников будут регулярно привлекать к ответственности.

Источник: ГПУ

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