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Факти / Україна

Рябошапка звільнив головного військового прокурора Матіоса

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора.

Рябошапка звільнив головного військового прокурора Матіоса

Наказ про звільнення Анатолія Матіоса з посади заступника генерального прокурора – головного військового прокурора підписав генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Матіос також виключений з особового складу Генпрокуратури.

Його направили в розпорядження Міністерства оборони.

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Тепер у відомстві повинні вирішити питання щодо подальшого проходження військової служби Матіосом.

До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що чиновників регулярно притягуватимуть до відповідальності.

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