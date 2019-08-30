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Факты / Украина / Политика

Каждую неделю: Рябошапка анонсировал регулярные посадки чиновников

Генеральная прокуратура Украины анонсировала регулярные посадки высокопоставленных чиновников.

Каждую неделю: Рябошапка анонсировал регулярные посадки чиновников

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка анонсировал регулярное привлечение к ответственности высокопоставленных чиновников.

Он отметил, что это будет приоритетной задачей ГПУ на ближайшие годы.

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– Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены, – сказал он.

Генпрокурор подчеркнул, что его задачей является сделать прокуратуру органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать их выполнение.

Напомним, 29 августа Руслан Рябошапка стал новым генпрокурором Украины. За его назначение проголосовало 312 нардепов.

Источник: ГПУ

Фото: Офис Президента

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