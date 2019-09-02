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Факты / Украина / Общество

Сын Зеленских пошел в первый класс

Сын Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской сегодня пошел в первый класс.

Сын Зеленских пошел в первый класс

Сын президента Украины Владимира Зеленского Кирилл сегодня пошел в первый класс.

Владимир и Елена Зеленские негативно отнеслись к тому, что в объективы камер мог попасть их сын Кирилл и попросили прессу его не снимать.

Кирилл Зеленский до этого посещал дошкольное заведение при Новопечерской школе. Семья Зеленских с особым трепетом относится к упоминанию их детей в прессе – сам президент неоднократно упоминал в интервью, что не хотел бы афишировать личную жизнь.

– Сегодня день для нашей семьи особенный. Букварик, тетради, карандаши. Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников.

Кирилл не только будет усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране изменений, – написала первая леди.

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По ее словам, дети – поколение будущего. Потому что они не знают, что такое советские ограничения.

– Мы хотим гордиться нашими детьми – и Сашей, и Кириллом. И знаем, что школа заложит основы их взрослой жизни. И будущего Украины, – подытожила Елена Зеленская.

К слову, Факты ICTV составили ориентировочный список самых необходимых вещей для школьников всех классов.

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