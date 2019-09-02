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Факти / Україна / Суспільство

Син Зеленських пішов у перший клас

Син Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської сьогодні пішов у перший клас.

Син Зеленських пішов у перший клас

Син президента України Володимира Зеленського Кирило сьогодні пішов у перший клас.

Володимир і Олена Зеленська негативно поставилися до того, що в об’єктиви камер міг потрапити їхній син Кирило і попросили пресу його не знімати.

Кирило Зеленський до цього відвідував дошкільний заклад при Новопечерський школі. Сім’я Зеленських з особливим трепетом ставиться до згадки їхніх дітей в пресі – сам президент неодноразово згадував в інтерв’ю, що не хотів би афішувати своє особисте життя.

– Сьогодні ранок для нашої сім’ї особливий. Букварик, зошити, олівці. Наш син Кирило тепер першокласник. Сьогодні він уперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку й однокласників.

Кирило не лише засвоюватиме шкільну програму, а й вчитиметься жити в країні змін, – написала перша леді.

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З її слів, діти – покоління майбутнього. Бо вони не знають, що таке радянські обмеження.

– Ми хочемо пишатися нашими дітьми – і Сашею, і Кирилом. І знаємо, що школа закладе основи їхнього дорослого життя. І майбутнього України, – підсумувала Олена Зеленська.

До слова, Факти ICTV склали орієнтовний список найнеобхідніших речей для школярів усіх класів.

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