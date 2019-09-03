Международная группа компаний Метинвест попала в рейтинг самых влиятельных брендов в Украине.

Группа Метинвест вошла в топ-20 самых успешных украинских брендов, которые стали известными по всей Украине и вошли в число лидеров в своих отраслях.

Как известно, ООО Метинвест Холдинг – управляющая компания группы Метинвест, было основано в 2006 году. В группу вошли предприятия металлургической, угольной, горнорудной и коксохимической отраслей. Метинвест является первым и единственным украинским участником Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association).

Группа Метинвест контролирует всю производственную цепочку – от добычи руды и угля до производства полуфабрикатов и готовой продукции, а также имеет сеть продаж во всех ключевых регионах мира. Как отмечают авторы рейтинга, близость предприятий к ключевым железнодорожным линиям и портам позволяет оперативно поставлять сырье и металлопродукцию по всему миру.

Группа поддерживает глобальные инициативы и участвует в международных экологических проектах. Так, в 2010 году Метинвест присоединился к Глобальному договору ООН.

Метинвест также укрепляет свои позиции крупнейшей горно-металлургической группы в Украине. В 2018 году реализована инвестиционная программа на $900 млн, ставшая рекордной для Метинвеста за последние семь лет.

По словам генерального директора группы Метинвест Юрия Рыженкова, на мариупольской площадке основным достижением стало завершение строительства машины непрерывного литья заготовки №4 на ММК им. Ильича.

– Машина устранила узкие места в разливке и фактически увеличила годовой объем производства стали на 40% до 4,3 млн т. Важно отметить, что около трети стоимости проекта было профинансировано за счет долгосрочной кредитной линии, выданной под гарантии австрийского экспортно-кредитного агентства. На горнодобывающих предприятиях Метинвест проводит масштабную модернизацию карьерной техники, чтобы нарастить объемы и повысить эффективность производства, – сообщил он.

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Рыженков также подчеркнул, что на Северном и Центральном ГОКах проводятся ремонты машин окомкования, что позволит Метинвесту получить дополнительную маржу за счет высоких премий на окатыш.

Крупнейшие инвестиционные проекты за 2019-2020 годы – капитальный ремонт доменной печи №3 на Азовстали стоимостью более $145 млн с одновременным запуском установки вдувания пыле­угольного топлива для снижения потребления природного газа, а также реконструкция газоочистных систем аглофабрики на ММК им. Ильича стоимостью $140 млн, которая позволит снизить выбросы пыли на 90%.

К слову, Зеленский посетил ММК им. Ильича, где Метинвест построит инновационный кислородный комплекс.