Группа Метинвест подписала контракт с Air Liquide – мировым лидером в области производства и поставки газов, технологий и услуг для промышленности и здравоохранения.

На Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) имени Ильича построят самую современную воздухоразделительную установку в Украине. Комплекс обеспечит потребности комбината в кислороде, необходимом для производства чугуна.

В запуске проекта приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, посол Франции в Украине Изабель Дюмон, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, вице-президент по операционному блоку Air Liquide Ласад Джауани и генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Общие инвестиции в строительство комплекса составят $78,3 млн. Под проект привлечено финансирование государственного экспортно-кредитного агентства Франции (Bpifrance Assurance Export).

Мощность воздухоразделительной установки составит 25 тыс. кубометров кислорода в час. Инфраструктура комплекса включает станцию газификации с хранилищем жидкого кислорода, испарителем и двумя насосами. Автоматизированная установка позволит снизить расход энергоресурсов на 20%.

Оборудование для проекта поставит Air Liquide, а реализован он будет специалистами Метинвест Инжиниринг и ММК имени Ильича. На время строительства будет создано тысячу дополнительных рабочих мест. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к концу 2021 года.

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Подписание контракта происходило на площадке сталелитейного комплекса МНЛЗ №4, запущенного в марте. Разработанный с учетом новейших технологий и соблюдением европейских экологических стандартов, он стал самым масштабным объектом промышленного строительства за годы независимости Украины.

Проект обошелся Метинвесту в $150 млн, а оборудование для него поставила австрийская компания Primetals Technologies, мировой лидер в области решений для металлургических предприятий.

Президент Украины Владимир Зеленский:

– Я хочу поблагодарить Изабель Дюмон, наших французских партнеров за веру в стабильность Украины, в то, что мы свободное демократическое государство. Мы можем говорить о больших инвестиционных проектах в Украине. Сегодняшний сигнал – это очень важный сигнал для всего мира, что всем странам нечего бояться. Это важный инвестпроект для Украины и для Мариуполя. То, что показало нам сегодня это прекрасное предприятие, доказывает – у нас прекрасная страна и достойные люди.

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон:

– Участие французской компании в этом проекте Группы Метинвест демонстрирует нашу веру в возможности города. Мариуполь становится все более и более привлекательным, несмотря на влияние конфликта на Донбассе. Обновление металлургического комплекса, инвестиции в промышленность будут придавать новых сил Мариуполю, развивать рабочие места в городе. А это значит – укреплять территориальную целостность Украины. Мы уверены: Украина и Франция и в дальнейшем будут идти вперед к новым целям и свершениям.

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков:

– Мы модернизируем не только основное производство, но и вспомогательную инфраструктуру. Последний раз подобный проект был реализован еще в докризисном 2007 году. Впервые за 12 лет мы построим производственный комплекс своими силами. Компания Air Liquide – наш давний партнер, который производит самое современное оборудование. Под проект удалось привлечь зарубежное финансирование. Все это говорит о том, что Метинвесту доверяют. А сейчас самое подходящее время, чтобы сделать украинскую металлургию конкурентоспособной на мировом рынке.

Вице-президент по операционному блоку Air Liquide Engineering & Construction France Ласад Джауани:

– Мы рады, что Метинвест выбрал нас для этого проекта. Новый контракт подтверждает нашу способность предоставлять передовые инженерные решения, которые являются безопасными, надежными и высокоэффективными для наших клиентов.

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Источник: Экономические новости