Міжнародна група компаній Метінвест потрапила у рейтинг найвпливовіших брендів в Україні.

Група Метінвест увійшла в топ-20 найуспішніших українських брендів, які стали відомими в Україні і увійшли до лідерів у своїх галузях.

Як відомо, ТОВ Метінвест Холдинг – керівна компанія групи Метінвест, було засноване в 2006 році. До групи увійшли підприємства металургійної, вугільної, гірничорудної та коксохімічної галузей. Метінвест є першим і єдиним українським учасником Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association).

Група Метінвест контролює весь виробничий ланцюжок від видобутку руди і вугілля до виробництва напівфабрикатів і готової продукції, а також має мережу продажу у всіх ключових регіонах світу.

Як зазначають автори рейтингу, близькість підприємств до ключових залізничних ліній і портів дозволяє оперативно постачати сировину та металопродукцію всьому світу. Група підтримує глобальні ініціативи та бере участь у міжнародних екологічних проектах. Так, у 2010 році Метінвест приєднався до Глобального договору ООН.

Метінвест також зміцнює свої позиції найбільшої гірничо-металургійної групи в Україні. У 2018 році реалізована інвестиційна програма на $900 млн, що стала рекордною для Метінвесту за останні сім років.

За словами генерального директора групи Метінвест Юрія Риженкова, на маріупольському майданчику основним досягненням стало завершення будівництва машини безперервного лиття заготовки №4 на ММК ім. Ілліча.

– Машина усунула вузькі місця в розливанні та фактично збільшила річний обсяг виробництва сталі на 40% до 4,3 млн т. Важливо зазначити, що близько третини вартості проекту було профінансовано за рахунок довгострокової кредитної лінії, виданої під гарантії австрійського експортно-кредитного агентства. На гірничодобувних підприємствах Метінвест проводить масштабну модернізацію кар’єрної техніки, щоб наростити обсяги та підвищити ефективність виробництва, – повідомив він.

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Риженков також підкреслив, що на Північному та Центральному ГЗК проводяться ремонти машин грудкування, що дозволить Метінвесту отримати додаткову маржу за рахунок високих премій на окатиш.

Найбільші інвестиційні проекти за 2019-2020 роки – капітальний ремонт доменної печі №3 на Азовсталі вартістю понад $145 млн з одночасним запуском установки вдування пиловугільного палива для зниження споживання природного газу, а також реконструкція газоочисних систем аглофабрики на ММК ім. Ілліча вартістю $140 млн, що дозволить знизити викиди пилу на 90%.

До слова, Зеленський відвідав ММК ім. Ілліча, де Метінвест побудує інноваційний кисневий комплекс.