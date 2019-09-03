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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Может подфартить: Милованов прогнозирует снижение тарифов

Тимофей Милованов заявил, что коммунальные тарифы в Украине могут снизиться без административного вмешательства Кабмина в их формирование.

комуналка

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире Свободы слова объяснил, как коммунальные тарифы для населения могут снизиться без административного вмешательства Кабмина в их формирование.

– Сейчас конкьюктура рынка такова, что может подфартить. Так оно и будет, что снизятся тарифы. Если этого не будет, завтра будет кризис, и мы к нему будем не готовы, то мы будем говорить о таргетированной поддержке тех, кому это нужно. Богатые люди должны платить настоящую цену, люди, которые должны получать поддержку, будут получать поддержку.

Для этого нужно повышать энергоэффективность, то есть уменьшать спрос, наращивать производство, то есть предложение, и пытаться сделать рынок максимально эффективным. Здесь всегда всего три инструмента.

Читайте: Рост экономики: Гончарук назвал 7 шагов Кабмина

Как сообщалось, в сентябре можно заплатить за газ по низкому тарифу за всю зиму.

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