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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Може підфартити: Милованов прогнозує зниження тарифів

Тимофій Милованов заявив, що комунальні тарифи в Україні можуть знизитися без адміністративного втручання Кабміну у їх формування.

комуналка

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов в ефірі Свободи слова пояснив, як комунальні тарифи для населення можуть знизитися без адміністративного втручання Кабміну у їх формування.

– Зараз конк’юктура ринку така, що може підфартити. Так воно і буде, що знизяться тарифи. Якщо цього не буде, завтра буде криза, і ми до неї будемо не готові, то ми будемо говорити про таргетовану підтримку тих, кому це потрібно. Багаті люди мають платити справжню ціну, люди, які мають отримувати підтримку, будуть отримувати підтримку.

Для цього потрібно підвищувати енергоефективність, тобто зменшувати попит, нарощувати виробництво, тобто пропозицію, і намагатися зробити ринок максимально ефективним. Тут завжди усього три інструменти.

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Як повідомлялося, у вересні можна заплатити за газ за низьким тарифом за всю зиму.

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