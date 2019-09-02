PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Рост экономики: Гончарук назвал 7 шагов Кабмина

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, благодаря каким шагам Кабмин планирует поднимать экономику в Украине.

Олексій Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук прогнозирует рост экономики в следующем году на 5%. Об этом он заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

По словам главы Кабмина, в Украине для этого нужно повысить производительность труда, побороть коррупцию, контрабанду и создать конкурентный рынок для привлечения инвестиций.

Читайте: Снижение тарифов, рост экономики и рынок земли – что пообещал Гончарук

7 шагов Кабмина Гончарука для роста экономики:

  • В Украине нужно повысить производительность труда. Для этого страна должна инвестировать в технологии и образование.
  • Украина должна привлекать иностранные инвестиции. Для этого рейдерство должно уйти в прошлое. Государство должно создать конкурентный рынок. Страна должна разобраться с монополистами.
  • Украине нужна большая приватизация. У государства должно остаться имущество, которое кроме того, что приносит деньги, имеет также важное значение в социальной сфере или в сфере безопасности.
  • Национальный банк Украины должен максимально снизить ставку кредитования банков и отменить барьеры для свободного движения капитала.
  • Украина должна побороть контрабанду, потому что она убивает конкуренцию и отпугивает инвесторов.
  • В стране нужно привести в порядок трудовые отношения, особенно в малом и среднем бизнесе.
  • Бизнес не должен тратить время на бумажки. Бизнес должен перейти на софт.


Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о причине, по который Кабинет министров могут отправить в отставку.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кабмин просчитал 25 сценариев реформы рынка земли – Гончарук
Кабмин просчитал 25 сценариев реформы рынка земли – Гончарук
Олексій Гончарук
Департамент защиты экономики Нацполиции ликвидирован
О конфликте интересов, моновласти и реформах: будет ли успешным новый Кабмин
О конфликте интересов, моновласти и реформах: будет ли успешным новый Кабмин
Кабінет міністрів
Снижение тарифов, рост экономики и рынок земли – что пообещал Гончарук
Не должны превращаться в шоу: заседания Кабмина будут закрытыми для СМИ
Не должны превращаться в шоу: заседания Кабмина будут закрытыми для СМИ
кабмин
Зеленский встретился с руководством ВР и Кабмина – о чем говорили
Автопарк Кабмина: какие автомобили задекларировали министры
Автопарк Кабмина: какие автомобили задекларировали министры
Рынок земли
Рынок земли откроют в середине 2020 года – Гончарук
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка