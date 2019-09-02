Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, благодаря каким шагам Кабмин планирует поднимать экономику в Украине.

Премьер-министр Алексей Гончарук прогнозирует рост экономики в следующем году на 5%. Об этом он заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

По словам главы Кабмина, в Украине для этого нужно повысить производительность труда, побороть коррупцию, контрабанду и создать конкурентный рынок для привлечения инвестиций.

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7 шагов Кабмина Гончарука для роста экономики:

В Украине нужно повысить производительность труда. Для этого страна должна инвестировать в технологии и образование.

Украина должна привлекать иностранные инвестиции. Для этого рейдерство должно уйти в прошлое. Государство должно создать конкурентный рынок. Страна должна разобраться с монополистами.

Украине нужна большая приватизация. У государства должно остаться имущество, которое кроме того, что приносит деньги, имеет также важное значение в социальной сфере или в сфере безопасности.

Национальный банк Украины должен максимально снизить ставку кредитования банков и отменить барьеры для свободного движения капитала.

Украина должна побороть контрабанду, потому что она убивает конкуренцию и отпугивает инвесторов.

В стране нужно привести в порядок трудовые отношения, особенно в малом и среднем бизнесе.

Бизнес не должен тратить время на бумажки. Бизнес должен перейти на софт.