Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, благодаря каким шагам Кабмин планирует поднимать экономику в Украине.
Премьер-министр Алексей Гончарук прогнозирует рост экономики в следующем году на 5%. Об этом он заявил в эфире Свободы слова на ICTV.
По словам главы Кабмина, в Украине для этого нужно повысить производительность труда, побороть коррупцию, контрабанду и создать конкурентный рынок для привлечения инвестиций.
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7 шагов Кабмина Гончарука для роста экономики:
- В Украине нужно повысить производительность труда. Для этого страна должна инвестировать в технологии и образование.
- Украина должна привлекать иностранные инвестиции. Для этого рейдерство должно уйти в прошлое. Государство должно создать конкурентный рынок. Страна должна разобраться с монополистами.
- Украине нужна большая приватизация. У государства должно остаться имущество, которое кроме того, что приносит деньги, имеет также важное значение в социальной сфере или в сфере безопасности.
- Национальный банк Украины должен максимально снизить ставку кредитования банков и отменить барьеры для свободного движения капитала.
- Украина должна побороть контрабанду, потому что она убивает конкуренцию и отпугивает инвесторов.
- В стране нужно привести в порядок трудовые отношения, особенно в малом и среднем бизнесе.
- Бизнес не должен тратить время на бумажки. Бизнес должен перейти на софт.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о причине, по который Кабинет министров могут отправить в отставку.