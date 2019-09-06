Руслан Рябошапка 5 сентября подписал приказ о назначении Виталия Касько своим первым заместителем.

Виталий Касько назначен первым заместителем генерального прокурора Украины.

О том, что Касько станет первым замом Руслана Рябошапки, сообщила пресс-служба ведомства.

– Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора, – говорится в сообщении.

Читайте: Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

Каско – государственный советник юстиции 3-го класса. С 2002 до 2005 года работал старшим прокурором ГПУ.

Вернулся в Генпрокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года.

В 2014 году назначен заместителем генерального прокурора Украины. Уволился в 2016 году.

Как известно, 29 августа Верховная Рада проголосовала за назначение Руслана Рябошапки генпрокурором Украины.