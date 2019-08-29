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Факты / Украина

Руслан Рябошапка стал новым генпрокурором Украины

Верховная Рада проголосовала за назначение Руслана Рябошапки генпрокурором Украины.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка стал новым генпрокурором Украины. За его назначение проголосовало 312 нардепов, 26 – высказались против, 25 – воздержались.

Он с 19 марта 2014 года занимал должность заместителя Министра юстиции Украины.

На выборах президента Украины 2019 был советником Владимира Зеленского.

Читайте: Верховная Рада: онлайн прямой эфир первого заседения депутатов IX созыва

21 мая 2019 стал главой Администрации президента Украины.

К слову, Факты ICTV публиковали биографию Руслана Рябошапки.

 

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