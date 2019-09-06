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Факти / Україна

Рябошапка призначив своїм першим заступником Каська

Руслан Рябошапка 5 вересня підписав наказ про призначення Віталія Каська своїм першим заступником.

Рябошапка призначив своїм першим заступником Каська

Віталій Касько призначений першим заступником генерального прокурора України.

Про те, що Касько стане першим заступником Руслана Рябошапки, повідомила прес-служба відомства.

– Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником генерального прокурора, – йдеться у повідомленні.

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Касько – державний радник юстиції 3-го класу. З 2002 до 2005 року працював старшим прокурором ГПУ.

Повернувся до Генпрокуратури у 2007 році на посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010 року.

У 2014 році призначений заступником генерального прокурора України. Звільнився з посади у 2016 році.

Як відомо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Рябошапки генпрокурором України.

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