Руслан Рябошапка 5 вересня підписав наказ про призначення Віталія Каська своїм першим заступником.

Віталій Касько призначений першим заступником генерального прокурора України.

Про те, що Касько стане першим заступником Руслана Рябошапки, повідомила прес-служба відомства.

– Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником генерального прокурора, – йдеться у повідомленні.

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Касько – державний радник юстиції 3-го класу. З 2002 до 2005 року працював старшим прокурором ГПУ.

Повернувся до Генпрокуратури у 2007 році на посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010 року.

У 2014 році призначений заступником генерального прокурора України. Звільнився з посади у 2016 році.

Як відомо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Рябошапки генпрокурором України.