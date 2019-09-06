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В первый день работы Антикоррупционный суд получил 14 ходатайств

Высший антикоррупционный суд начал работу с 14 ходатайств.

В первый день работы Антикоррупционный суд получил 14 ходатайств

Первый день работы Высшего антикоррупционного суда начался с 14 ходатайств.

Читайте: Фемида vs коррупция: будет ли эффективным Антикоррупционный суд

– Все они автоматически распределены между судьями, поэтому антикоррупционное судопроизводство началось не только торжествами, но и реальными делами, – отметили в пресс-службе ВАКС.

Напомним, 5 сентября президент Владимир Зеленский запустил работу Антикоррупционного суда.

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