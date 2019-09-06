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Факти / Україна

У перший день роботи Антикорупційний суд отримав 14 клопотань

Вищий антикорупційний суд почав роботу з 14 клопотань.

У перший день роботи Антикорупційний суд отримав 14 клопотань

Перший день роботи Вищого антикорупційного суду почався з 14 клопотань.

Читайте: Феміда vs корупція: чи буде ефективним Антикорупційний суд

– Всі вони автоматично розподілені між суддями, тож антикорупційне судочинство стартувало не лише урочистостями, але й реальними справами, – зазначили у прес-службі ВАКС.

Нагадаємо, 5 вересня президент Володимир Зеленський запустив роботу Антикорупційного суду.

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