Из московского СИЗО Лефортово в 8.45 выехали два автобуса в сопровождении полицейского кортежа.

Утром 7 сентября из СИЗО Лефортово в аэропорт Внуково выехали два автобуса.

Кто находится в автобусах — неизвестно. Предположительно там находятся украинские заключенные.

Ждем официальных заявлений.

Сейчас российский Интерфакс сообщает, что самолет с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту Внуково и причалил к перрону правительственного терминала Внуково-2.

У самолета включены двигатели.

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З московського СІЗО “Лефортово” виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу, передає наша журналістка з місця подій pic.twitter.com/PgGaf6tQu5 — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Ранее Факты ICTV писали, что 40 депутатов Европейского парламента написали письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.