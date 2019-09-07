Из московского СИЗО Лефортово в 8.45 выехали два автобуса в сопровождении полицейского кортежа.
Утром 7 сентября из СИЗО Лефортово в аэропорт Внуково выехали два автобуса.
Кто находится в автобусах — неизвестно. Предположительно там находятся украинские заключенные.
Ждем официальных заявлений.
Сейчас российский Интерфакс сообщает, что самолет с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту Внуково и причалил к перрону правительственного терминала Внуково-2.
У самолета включены двигатели.
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З московського СІЗО “Лефортово” виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу, передає наша журналістка з місця подій pic.twitter.com/PgGaf6tQu5
— hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019
Ранее Факты ICTV писали, что 40 депутатов Европейского парламента написали письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.