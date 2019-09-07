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Факти / Україна / Політика

Із московського СІЗО Лефортово виїхали два автобуси

З московського СІЗО Лефортово о 8.45 виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу.

Із московського СІЗО Лефортово виїхали два автобуси

Вранці 7 вересня з СІЗО Лефортово в аеропорт Внуково виїхали два автобуси.

Хто перебуває в автобусах – невідомо. Імовірно – українські в’язні.

Чекаємо офіційних заяв.

Наразі, російський Інтерфакс повідомляє, що літак з лівреєю у вигляді українського прапора приземлився в аеропорту Внуково і причалив до перону урядового терміналу Внуково-2.

У літака увімкнені двигуни.

Читайте: Підходимо до фіналу: Путін про обмін полоненими між РФ та Україною

Раніше Факти ICTV писали, що 40 депутатів Європейського парламенту написали листа президенту Володимиру Зеленському з проханням не вносити у список обміну полоненими з Росією імовірного фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.

Джерело: Громадське

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