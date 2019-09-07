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Факты / Украина / Политика

Самолет, вылетевший из Внуково, приземлился в Борисполе

Самолет специального летного отряда Россия Ту-204-300 с украинскими заключёнными приземлился в аэропорту Борисполь.

Самолет, вылетевший из Внуково, приземлился в Борисполе

В украинском аэропорту Борисполь приземлился самолет Ty-204-300, который находится в собственности Специального летного отряда России.

Вероятно, российский спецборт пустой и прибыл, чтобы забрать тех, кого выдает Украины в рамках обмена пленными с Российской Федерацией.

Читайте: Из московского СИЗО Лефортово выехали два автобуса

Напомним, адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин заявляют, что автобусы с украинскими моряками отправились из СИЗО Лефортово, вероятно, в пункт обмена пленными.

Фото: Andriy Tsaplienko

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