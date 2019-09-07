PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Процесс пошел: адвокаты украинских моряков подтвердили начало обмена

Адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин заявляют, что автобусы с украинскими моряками отправились из СИЗО Лефортово, вероятно, в пункт обмена.

Обмін полоненими

Николай Полозов утверждает, что по его данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считает, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне.

Читайте: Подходим к финалу: Путин об обмене пленными между РФ и Украиной

– В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда затем вылетят в Украину, – отметил Бадамшин.

Самолет специального летного отряда Россия пересек российско-украинскую границу.

Ранее Факты ICTV писали, что 40 депутатов Европейского парламента написали письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Из-за Цемаха мог сорваться обмен – Баканов
Из-за Цемаха мог сорваться обмен – Баканов
обмен
Обмен заключенными между Украиной и Россией: истории освобожденных узников Кремля
Знак, подающий надежду: реакция мира на обмен заключенными между Украиной и РФ
Знак, подающий надежду: реакция мира на обмен заключенными между Украиной и РФ
За закрытыми воротами. Как прошла встреча заключенных в РФ
За закрытыми воротами. Как прошла встреча заключенных в РФ
Крепкие объятия, слезы и награды: как прошел обмен заключенными в Украине
Крепкие объятия, слезы и награды: как прошел обмен заключенными в Украине
олег сенцов
Более пяти лет за решеткой – история заключения и освобождения Олега Сенцова
В России и аннексированном Крыму остаются более 110 украинцев – Денисова
В России и аннексированном Крыму остаются более 110 украинцев – Денисова
Мы сделали все, что обещали, не меняя договоренности – Зеленский
Мы сделали все, что обещали, не меняя договоренности – Зеленский
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка