Адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин заявляют, что автобусы с украинскими моряками отправились из СИЗО Лефортово, вероятно, в пункт обмена.

Николай Полозов утверждает, что по его данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считает, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне.

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– В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда затем вылетят в Украину, – отметил Бадамшин.

Самолет специального летного отряда Россия пересек российско-украинскую границу.

Ранее Факты ICTV писали, что 40 депутатов Европейского парламента написали письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.