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Факти / Україна / Політика

Процес пішов: адвокати українських моряків підтвердили початок обміну

Адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин заявляють, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО Лефортово, ймовірно, до пункту обміну.

Обмін полоненими

Микола Полозов стверджує, що за його даними, моряки вже залишили слідчий ізолятор. Вважає, що їх повезли до аеропорту для видачі українській стороні.

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– У супроводі екіпажів ДПС три автобуси з моряками, ймовірно, слідують до аеропорту Внуково, звідки потім вилетять в Україну, – наголосив Бадамшин.

Літак спеціального льотного загону Росія перетнув російсько-український кордон.

Раніше Факти ICTV писали, що 40 депутатів Європейського парламенту написали листа президенту Володимиру Зеленському з проханням не вносити у список обміну полоненими з Росією імовірного фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.

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