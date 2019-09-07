Адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин заявляють, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО Лефортово, ймовірно, до пункту обміну.

Микола Полозов стверджує, що за його даними, моряки вже залишили слідчий ізолятор. Вважає, що їх повезли до аеропорту для видачі українській стороні.

Читайте: Підходимо до фіналу: Путін про обмін полоненими між РФ та Україною

– У супроводі екіпажів ДПС три автобуси з моряками, ймовірно, слідують до аеропорту Внуково, звідки потім вилетять в Україну, – наголосив Бадамшин.

Літак спеціального льотного загону Росія перетнув російсько-український кордон.

Раніше Факти ICTV писали, що 40 депутатів Європейського парламенту написали листа президенту Володимиру Зеленському з проханням не вносити у список обміну полоненими з Росією імовірного фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.