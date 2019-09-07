PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Слідчі Нідерландів допитали Цемаха перед обміном

Володимир Зеленський заявив, що нідерландські слідчі перед обміном допитали колишнього “керівника ППО” Слов’янської бригади Володимира Цемаха.

Владимир Цемах

Цемах Володимир Борисович – колишній начальник ППО “ДНР”, служив в 1-й Слов’янській бригаді. У 2014 році перебував на позиціях в районі міста Сніжного в момент аварії Boeing 777, через що став головним фігурантом у справі про збиття малазійського літака.

7 вересня Цемаха разом з іншими учасниками обміну повернули у Москву.

– Його допитали і не тільки перед поверненням в Росію. Ми зробили все, що нас попросили європейські лідери. Це було дуже складно, я дуже боявся, що через це у нас міг зірватися обмін, — заявив Зеленський.

Читайте: У Bellingcat обмін полоненими між Україною і РФ пов’язали зі справою МН17

Президент зазначив, що слідчі з Нідерландів виконали з Цемахом всі необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд ухвалив рішення про звільнення з-під варти Володимира Цемаха.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

З поверненням! Як Зеленський вітав звільнених з РФ українців
З поверненням! Як Зеленський вітав звільнених з РФ українців
Вдома! Полонені зустрілися зі своїми родичами (СПИСОК)
Вдома! Полонені зустрілися зі своїми родичами (СПИСОК)
Зеленський прибув у Бориспіль
Зеленський прибув у Бориспіль
Парі з Зеленським: Філатов добудував міст у Дніпрі
Парі з Зеленським: Філатов добудував міст у Дніпрі
Володимир Зеленський
Зеленський помилував ув’язнених для обміну – адвокат
Виключив Гройсмана та Парубія: Зеленський затвердив новий склад РНБО
Виключив Гройсмана та Парубія: Зеленський затвердив новий склад РНБО
Катастрофа MH17
Звільнення Цемаха не вплине на справу MH17 – розслідувач Bellingcat
Легалізація зброї в Україні – Зеленський відповів на петицію
Легалізація зброї в Україні – Зеленський відповів на петицію
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка