Володимир Зеленський заявив, що нідерландські слідчі перед обміном допитали колишнього “керівника ППО” Слов’янської бригади Володимира Цемаха.

Цемах Володимир Борисович – колишній начальник ППО “ДНР”, служив в 1-й Слов’янській бригаді. У 2014 році перебував на позиціях в районі міста Сніжного в момент аварії Boeing 777, через що став головним фігурантом у справі про збиття малазійського літака.

7 вересня Цемаха разом з іншими учасниками обміну повернули у Москву.

– Його допитали і не тільки перед поверненням в Росію. Ми зробили все, що нас попросили європейські лідери. Це було дуже складно, я дуже боявся, що через це у нас міг зірватися обмін, — заявив Зеленський.

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Президент зазначив, що слідчі з Нідерландів виконали з Цемахом всі необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд ухвалив рішення про звільнення з-під варти Володимира Цемаха.