Международное сообщество должно отреагировать на действия России по подготовке “местных выборов” в незаконно аннексированном Крыму.

В МИД Украины заявили, что Россия продолжает нарушать международное право, готовясь к “местным выборам” в незаконно аннексированном Крыму.

Потому международное сообщество должно усилить политическое и экономическое давление на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины.

Все причастные к проведению незаконного голосования понесут ответственность в соответствии с законами Украины.

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В МИД добавили, что результаты “выборов” будут юридично ничтожными, их не признают ни Украина, ни международное сообщество.

К слову, послы ЕС согласовали продление санкций против РФ до марта 2020 года.