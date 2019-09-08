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Факти / Україна

Світ має посилити тиск на РФ через “вибори” в Криму – МЗС

Міжнародне співтовариство має відреагувати на дії Росії щодо підготовки “місцевих виборів” в незаконно анексованому Криму.

Світ має посилити тиск на РФ через “вибори” в Криму – МЗС

В МЗС України заявили, що Росія продовжує порушувати міжнародне право, готуючись до “місцевих виборів” в незаконно анексованому Криму.

Тому міжнародна спільнота має посилити політичний та економічний тиск на РФ з метою відновлення територіальної цілісності України.

Всі причетні до проведення незаконного голосування нестимуть відповідальність відповідно до законів України.

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В МЗС додали, що результати “виборів” будуть юридично нікчемними, їх не визнають ні Україна, ні міжнародна спільнота.

До слова, посли ЄС погодили продовження санкцій проти РФ до березня 2020 року.

Джерело: МЗС

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