Міжнародне співтовариство має відреагувати на дії Росії щодо підготовки “місцевих виборів” в незаконно анексованому Криму.

В МЗС України заявили, що Росія продовжує порушувати міжнародне право, готуючись до “місцевих виборів” в незаконно анексованому Криму.

Тому міжнародна спільнота має посилити політичний та економічний тиск на РФ з метою відновлення територіальної цілісності України.

Всі причетні до проведення незаконного голосування нестимуть відповідальність відповідно до законів України.

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В МЗС додали, що результати “виборів” будуть юридично нікчемними, їх не визнають ні Україна, ні міжнародна спільнота.

До слова, посли ЄС погодили продовження санкцій проти РФ до березня 2020 року.