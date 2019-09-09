Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рекомендует принять законопроект №1035-2, который предусматривает наказание для нардепов за прогулы.

Верховной Раде предлагают поддержать законопроект, который предусматривает наказание для народных депутатов за прогуливание заседаний парламента.

Изменения предлагается внести в законопроект №1035-2 О внесении изменений в закон Украины О статусе народного депутата Украины и регламента Верховной Рады.

Нововведения связаны с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин заседаний парламента или комитетов Верховной Рады.

Председатель комитета Сергей Кальченко рекомендовал парламенту включить проект в повестку дня II сессии Верховной Рады как такой, что полностью готов к рассмотрению в первом чтении и по результатам принять его за основу и в целом.

Предложение поддержали шесть членов комитета, воздержались — пять.

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Также члены комитета рекомендовали Раде отклонить законопроекты №1035 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права нардепов на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин заседаний парламента или комитетов и еще один альтернативный №1035-1 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно снятия заработной платы с народного депутата за прогулы и нарушение регламента.

В пояснительной записке отмечается, что этот законопроект предлагает приостанавливать выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий, при условии отсутствия нардепа без уважительных причин в более, чем одной трети заседаний Рады или более, чем половине заседаний комитета.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Закон об импичменте президента Рада рассмотрит 12 сентября.