Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендує прийняти законопроект №1035-2, який передбачає покарання для нардепів за прогули.

Верховній Раді пропонують підтримати законопроект, який передбачає покарання для народних депутатів за прогулювання засідань парламенту.

Зміни пропонується внести в законопроект №1035-2 Про внесення змін до закону України Про статус народного депутата України та регламенту Верховної Ради.

Нововведення пов’язані з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин засідань парламенту чи комітетів Верховної Ради.

Голова комітету Сергій Кальченко рекомендував парламенту включити проект до порядку денного ІІ сесії Верховної Ради як такий, що повністю готовий до розгляду в першому читанні і за результатами прийняти його за основу і в цілому.

Пропозицію підтримали шість членів комітету, утрималися — п’ять.

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Також члени комітету рекомендували Раді відхилити законопроекти №1035 Про внесення змін у деякі закони України щодо втрати права нардепів на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин засідань парламенту чи комітетів і ще один альтернативний №1035-1 Про внесення змін у деякі закони України щодо зняття заробітної плати народного депутата за прогули і порушення регламенту.

У пояснювальній записці зазначається, що цей законопроект пропонує зупиняти виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за умови відсутності депутата без поважних причин більш ніж на одній третині засідань Ради або більш, ніж половині засідань комітету.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Закон про імпічмент президента Рада розгляне 12 вересня.