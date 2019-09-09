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Факты / Украина

Спасибо, что живой: мать Сенцова приехала из Крыма в Киев

Мать режиссера Олега Сенцова прибыла в Киев для встречи с сыном, которого освободили из плена в России.

Мама Сенцова

8 сентября мать режиссера Олега Сенцова Людмила Сенцова и его сын Владислав приехали в Киев, чтобы увидеться с бывших узником Кремля.

Родственники Сенцова прибыли в украинскую столицу из аннексированного Крыма.

На вопрос журналистов, что она скажет ему, когда увидит, Людмила Сенцова ответила:

Читайте: Сенцов сообщил о фейках с его страницами в соцсетях

– Скажу: спасибо сынок, что все выдержал, что я тебя вижу и ты все-таки у меня живой. Все, мне больше ничего не надо.

Напомним, 7 сентября прошел обмен заключенными между Украиной и РФ.

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