Украина и Россия провели обмен заключенными. Домой вернулись 24 украинских военнопленных моряка и еще 11 политзаключенных. Хроника событий, встреча с родными и первые эмоции освобожденных – в материале Фактов ICTV.
Состоялся обмен заключенными между Украиной и Россией в формате 35 на 35.
Домой вернулись 24 украинских военнопленных моряка и еще 11 заключенных, среди которых Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк. Полный список всех 35 освобожденных украинцев – читайте на Фактах ICTV.
Самолеты с заключенными в украинском аэропорту Борисполь и российском Внуково взлетали синхронно.
В конце концов, около 13.30 украинский самолет сел в Борисполе под аплодисменты и крики Слава Украине.
Освобожденных встречали родные и друзья, президент Владимир Зеленский, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка, а также десятки журналистов и активистов.
– Всем добрый день. День сегодня действительно добрый. Мы с парнями очень рады очутиться на родной земле. Хотим сказать очень большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения и в конце-концов его добились. Спасибо вам большое.
Надеюсь, что и все остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко, – заявил режиссер Олег Сенцов.
К слову, Сенцов как только сошел с самолета, сразу бросился в объятия дочери, а только потом подошел за поздравлениями к президенту
Освобожденный украинец Александр Кольченко рассказал, что после возвращения в Украину планирует продолжить учебу. Также он добавил, что очень хочется вернуться домой в Крым.
Украинский журналист Роман Сущенко рассказал, что в Москве было прекращено движение, когда перевозили заключенных.
– Все автомобильное движение было прекращено, вот, мигалки, полицейские с свистульками, то есть, ну, все более-менее организовано, – отметил Роман Сущенко.
Также он добавил, что об обмене им шепнули еще за полторы недели.
– Наконец закончились 286 дней неволи и борьбы за судьбы украинских военных моряков. Военно-морские силы Украины с радостью приветствуют наших собратьев с возвращением и выражают свою благодарность всем, кто не остался в стороне помогал, поддерживал и боролся за свободу украинских граждан, – отметили в пресс-службе ВСМ ВС Украины.
Украинским морякам, которые были освобождены в результате обмена пленными между Украиной и Россией, вручили награды и повысили в званиях.
Президент Украины Владимир Зеленский встретил освобожденных украинских политзаключенных и моряков и пообещал решить все жилищные и материальные проблемы.
– Я всех поздравляю с возвращением наших героев, – заявил Зеленский.
Президент также поблагодарил всю рабочую группу, причастную к обмену удерживаемых между Украиной и РФ.
Великий обмін ув’язненими між Україною та Росією відбувся. Факти ICTV ще раз пропонуються подивитися на вже історичні фото під час повернення українців додому.
Також Факти ICTV писали, що Олексій Гончарук та Вадим Пристайко привітали українських військовополонених та політичних в’язнів з поверненням додому.