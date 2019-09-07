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Факты / Украина

Крепкие объятия, слезы и награды: как прошел обмен заключенными в Украине

Украина и Россия провели обмен заключенными. Домой вернулись 24 украинских военнопленных моряка и еще 11 политзаключенных. Хроника событий, встреча с родными и первые эмоции освобожденных – в материале Фактов ICTV.

Крепкие объятия, слезы и награды: как прошел обмен заключенными в Украине

Состоялся обмен заключенными между Украиной и Россией в формате 35 на 35.

Домой вернулись 24 украинских военнопленных моряка и еще 11 заключенных, среди которых Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк. Полный список всех 35 освобожденных украинцев – читайте на Фактах ICTV.

Самолеты с заключенными в украинском аэропорту Борисполь и российском Внуково взлетали синхронно.

В конце концов, около 13.30 украинский самолет сел в Борисполе под аплодисменты и крики Слава Украине.

Освобожденных встречали родные и друзья, президент Владимир Зеленский, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка, а также десятки журналистов и активистов.

– Всем добрый день. День сегодня действительно добрый. Мы с парнями очень рады очутиться на родной земле. Хотим сказать очень большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения и в конце-концов его добились. Спасибо вам большое.

Надеюсь, что и все остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко, – заявил режиссер Олег Сенцов.

К слову, Сенцов как только сошел с самолета, сразу бросился в объятия дочери, а только потом подошел за поздравлениями к президенту

Освобожденный украинец Александр Кольченко рассказал, что после возвращения в Украину планирует продолжить учебу. Также он добавил, что очень хочется вернуться домой в Крым.

Украинский журналист Роман Сущенко рассказал, что в Москве было прекращено движение, когда перевозили заключенных.

– Все автомобильное движение было прекращено, вот, мигалки, полицейские с свистульками, то есть, ну, все более-менее организовано, – отметил Роман Сущенко.

Также он добавил, что об обмене им шепнули еще за полторы недели.

Наконец закончились 286 дней неволи и борьбы за судьбы украинских военных моряков. Военно-морские силы Украины с радостью приветствуют наших собратьев с возвращением и выражают свою благодарность всем, кто не остался в стороне помогал, поддерживал и боролся за свободу украинских граждан, – отметили в пресс-службе ВСМ ВС Украины.

Украинским морякам, которые были освобождены в результате обмена пленными между Украиной и Россией, вручили награды и повысили в званиях.

Президент Украины Владимир Зеленский встретил освобожденных украинских политзаключенных и моряков и пообещал решить все жилищные и материальные проблемы.

– Я всех поздравляю с возвращением наших героев, – заявил Зеленский.

Президент также поблагодарил всю рабочую группу, причастную к обмену удерживаемых между Украиной и РФ.

Великий обмін ув’язненими між Україною та Росією відбувся. Факти ICTV ще раз пропонуються подивитися на вже історичні фото під час повернення українців додому.

Крепкие объятия, слезы и награды: как прошел обмен заключенными в Украине / 14 фотографий

Також Факти ICTV писали, що Олексій Гончарук та Вадим Пристайко привітали українських військовополонених та політичних в’язнів з поверненням додому.

Фото: Офис Президента

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