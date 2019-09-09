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Факти / Україна

Спасибі, що живий: мати Сенцова приїхала з Криму до Києва

Мати режисера Олега Сенцова прибула до Києва для зустрічі з сином, якого звільнили з полону в Росії.

Мама Сенцова

8 вересня мати режисера Олега Сенцова Людмила Сенцова і його син Владислав приїхали до Києва, щоб побачитися з колишніх в’язнем Кремля.

Родичі Сенцова прибули до української столиці з анексованого Криму.

На питання журналістів, що вона скаже йому, коли побачить, Людмила Сенцова відповіла:

Читайте: Сенцов повідомив про фейки з його сторінками у соцмережах

– Скажу: спасибі синку, що усе витримав, що я тебе бачу і ти все-таки у мене живий. Усе, мені більше нічого не треба.

Нагадаємо, 7 вересня пройшов обмін ув’язненими між Україною та РФ.

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