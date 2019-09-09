Мати режисера Олега Сенцова прибула до Києва для зустрічі з сином, якого звільнили з полону в Росії.
8 вересня мати режисера Олега Сенцова Людмила Сенцова і його син Владислав приїхали до Києва, щоб побачитися з колишніх в’язнем Кремля.
Родичі Сенцова прибули до української столиці з анексованого Криму.
На питання журналістів, що вона скаже йому, коли побачить, Людмила Сенцова відповіла:
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– Скажу: спасибі синку, що усе витримав, що я тебе бачу і ти все-таки у мене живий. Усе, мені більше нічого не треба.
Нагадаємо, 7 вересня пройшов обмін ув’язненими між Україною та РФ.
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