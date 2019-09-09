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Факты / Украина

В нашем стиле: в Слуге народа анонсировали изменения закона о столице

В Слуге народа анонсировали обновление законодательства О столице Украины.

В нашем стиле: в Слуге народа анонсировали изменения закона о столице

Первый заместитель главы фракции партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что политсила готовит изменения в законодательстве О столице Украины.

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– Мы ведем очень серьезную работу в этом направлении, очень интенсивную, в нашем стиле. Думаю, что буквально за две недели будут какие-то предметные новости, с обсуждениями с общиной Киева. Столице стоит вернуть самоуправление, которое у нее в несколько этапов забрали. В частности, в 2015 году были отменены выборы в райсоветы. Так, город управляется небольшим количеством депутатов Киевсовета, – отметил Корниенко.

Ранее Факты ICTV писали, что представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский, защищал перед депутатами президентскую инициативу: сделать народ законодателем.

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