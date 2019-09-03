Факты ICTV публикуют список фракции Слуги народа в Верховной Раде IX созыва.

По результатам парламентских выборах 2019, партия Слуга народа набрала наибольшее количество голосов – 43,16%.

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По списку партии в парламент прошли 124 народных депутата, а 130 мест в Раде политсила получила на мажоритарных округах. Всего у Слуги народа в Верховной Раде IX созыва будет фракция в составе минимум 254 народных депутатов.

Кто прошел в Верховную Раду по партийным спискам:

Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук Ирина Венедиктова Давид Арахамия Галина Янченко Александр Корниенко Анастасия Красносельская Александр Ткаченко Жан Беленюк Сергей Бабак Елена Шуляк Дмитрий Наталуха Елизавета Ясько Андрей Герус Михаил Радуцкий Денис Монастырский Даниил Гетманцев Андрей Холодов Гео Лерос Сергей Кальченко Максим Ткаченко Егор Чернев Святослав Юраш Павел Сушко Ирина Верещук Александр Кубраков Юлия Диденко Дмитрий Соломчук Михаил Ананченко Анна Коваленко Владлен Неклюдов Игорь Кривошеев Сергей Ионушас Александр Завитневич Вадим Струневич Владимир Воронов Юрий Аристов Юрий Кисель Вадим Галайчук Артем Ковалев Валерий Стернийчук Галина Михайлюк Роман Бабий Александр Качура Артем Культенко Олег Марусяк Николай Кириченко Галина Третьякова Павел Халимон Елена Мошенец Ольга Саладуха Ольга Коваль Алина Загоруйко Олег Бондаренко Михаил Крячко Марина Бардина Людмила Марченко Иван Юнаков Дарья Володина Ольга Савченко Оксана Гринчук Владимир Козак Елена Хоменко (вместо Андрея Лысюка, который отказался от мандата) Александр Сова Владимир Ватрас Роман Мулик Олег Тарасов Анатолий Костюх Евгений Брагар Виталий Безгин Александр Салийчук Элла Репина Арсений Пушкаренко Марьян Заблоцкий Андрей Клочко Юлия Овчинникова Александр Мережко Алексей Устенко Александр Кабанов Федор Вениславский Лада Булах Евгений Петруняк Александр Мариковский Александр Федиенко Андрей Мотовиловец Анна Колесник Елизавета Богуцкая Артем Нагаевский Никита Потураев Павел Якименко Артем Кунаев Дмитрий Припутень Максим Павлюк Василий Мокан Роксолана Пидласа Богдан Торохтий Оксана Дмитриева Маргарита Шол Андрей Костин Руслан Горбенко Андрей Жупанин Ростислав Тистык Евгения Кравчук Нелли Яковлева Сергей Гривко Петр Павловский Ирина Аллахвердиева Елена Винтоняк Юрий Заславский Андрей Задорожный Остап Шипайло Иван Шинкаренко Ольга Совгиря Владимир Крейденко Тарас Тарасенко Николай Сольский Павел Фролов Михаил Новиков Виктория Подгорная Анатолий Остапенко Татьяна Цыба Иван Калаур Юлия Гришина Ольга Руденко

Кто прошел на мажоритарных округах:

Максим Пашковский Анатолий Драбовский Ирина Борзова Вячеслав Рублев Дмитрий Киселевский Максим Бужанский Кирилл Нестеренко Вячеслав Медяник Юрий Мысягин Сергей Демченко Анна Личман Владимир Захарченко Елена Криворучкина Юрий Корявченков Дмитрий Чорный Денис Герман Роман Каптелов Владислав Бородин Сергей Северин Александр Трухин Игорь Герасименко Богдан Кицак Дмитрий Костюк Татьяна Грищенко Сергей Кузьминых Михаил Лаба Геннадий Касай Роман Соха Евгений Шевченко Сергей Штепа Юлия Яцик Павел Мельник Марина Никитина Игорь Фрис Эдуард Прощук Александр Матусевич Зиновий Андрийович Владимир Тимофийчук Олег Дунда Валерий Колюх Анна Скороход Александр Дубинский Александр Горобец Ольга Василевская-Смаглюк Николай Галушко Сергей Бунин Александр Дануца Игорь Мурдий Юрий Кузбит Олег Воронько Алексей Кузнецов Орест Саламаха Юрий Камельчук Александр Пасичный Александр Гайду Игорь Копытин Игорь Негулевский Артем Чорноморов Максим Дырдин Артем Дмитрук Олег Колев Алексей Леонов Александр Горенюк Степан Чернявский Игорь Васильковский Сергей Колебошин Александр Ткаченко Дмитрий Налетов Андрей Боблях Анастасия Ляшенко Константин Касай Алексей Мовчан Максим Березин Александр Ковальчук Роман Иванисов Александр Аликсийчук Сергей Литвиненко Татьяна Рябуха Игорь Васильев Максим Гузенко Николай Задорожний Андрей Богданец Игорь Василив Владимир Гевко Мария Мезенцева Александр Куницкий Андрей Одарченко Виктория Кинзбурская Юрий Здебский Александр Бакумов Евгений Пивоваров Дмитрий Любота Александр Литвинов Алексей Кучер Алексей Красов Дмитрий Микиша Павел Павлиш Виктория Вагнер Владимир Иванов Алексей Ковалев Николай Стефанчук Елена Копанчук Алексей Жмеренецкий Игорь Марчук Любовь Шпак Олег Арсенюк Андрей Стрихарский Александр Скичко Сергей Нагорняк Елена Лис Максим Заремский Георгий Мазурашу Валерий Божик Олег Семинский Антон Поляков Максим Зуев Валерий Зуб Александр Юрченко Максим Перебийнис Артем Дубнов Сергей Швец Богдан Яременко Леся Забуранная Марьяна Безуглая Дмитрий Гурин Николай Тищенко Анна Бондарь Анна Пуртова Роман Грищук Людмила Буймистер

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва.

Фото: sluganarodu.official