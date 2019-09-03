Факты ICTV публикуют список фракции Слуги народа в Верховной Раде IX созыва.
По результатам парламентских выборах 2019, партия Слуга народа набрала наибольшее количество голосов – 43,16%.
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По списку партии в парламент прошли 124 народных депутата, а 130 мест в Раде политсила получила на мажоритарных округах. Всего у Слуги народа в Верховной Раде IX созыва будет фракция в составе минимум 254 народных депутатов.
Кто прошел в Верховную Раду по партийным спискам:
- Дмитрий Разумков
- Руслан Стефанчук
- Ирина Венедиктова
- Давид Арахамия
- Галина Янченко
- Александр Корниенко
- Анастасия Красносельская
- Александр Ткаченко
- Жан Беленюк
- Сергей Бабак
- Елена Шуляк
- Дмитрий Наталуха
- Елизавета Ясько
- Андрей Герус
- Михаил Радуцкий
- Денис Монастырский
- Даниил Гетманцев
- Андрей Холодов
- Гео Лерос
- Сергей Кальченко
- Максим Ткаченко
- Егор Чернев
- Святослав Юраш
- Павел Сушко
- Ирина Верещук
- Александр Кубраков
- Юлия Диденко
- Дмитрий Соломчук
- Михаил Ананченко
- Анна Коваленко
- Владлен Неклюдов
- Игорь Кривошеев
- Сергей Ионушас
- Александр Завитневич
- Вадим Струневич
- Владимир Воронов
- Юрий Аристов
- Юрий Кисель
- Вадим Галайчук
- Артем Ковалев
- Валерий Стернийчук
- Галина Михайлюк
- Роман Бабий
- Александр Качура
- Артем Культенко
- Олег Марусяк
- Николай Кириченко
- Галина Третьякова
- Павел Халимон
- Елена Мошенец
- Ольга Саладуха
- Ольга Коваль
- Алина Загоруйко
- Олег Бондаренко
- Михаил Крячко
- Марина Бардина
- Людмила Марченко
- Иван Юнаков
- Дарья Володина
- Ольга Савченко
- Оксана Гринчук
- Владимир Козак
- Елена Хоменко (вместо Андрея Лысюка, который отказался от мандата)
- Александр Сова
- Владимир Ватрас
- Роман Мулик
- Олег Тарасов
- Анатолий Костюх
- Евгений Брагар
- Виталий Безгин
- Александр Салийчук
- Элла Репина
- Арсений Пушкаренко
- Марьян Заблоцкий
- Андрей Клочко
- Юлия Овчинникова
- Александр Мережко
- Алексей Устенко
- Александр Кабанов
- Федор Вениславский
- Лада Булах
- Евгений Петруняк
- Александр Мариковский
- Александр Федиенко
- Андрей Мотовиловец
- Анна Колесник
- Елизавета Богуцкая
- Артем Нагаевский
- Никита Потураев
- Павел Якименко
- Артем Кунаев
- Дмитрий Припутень
- Максим Павлюк
- Василий Мокан
- Роксолана Пидласа
- Богдан Торохтий
- Оксана Дмитриева
- Маргарита Шол
- Андрей Костин
- Руслан Горбенко
- Андрей Жупанин
- Ростислав Тистык
- Евгения Кравчук
- Нелли Яковлева
- Сергей Гривко
- Петр Павловский
- Ирина Аллахвердиева
- Елена Винтоняк
- Юрий Заславский
- Андрей Задорожный
- Остап Шипайло
- Иван Шинкаренко
- Ольга Совгиря
- Владимир Крейденко
- Тарас Тарасенко
- Николай Сольский
- Павел Фролов
- Михаил Новиков
- Виктория Подгорная
- Анатолий Остапенко
- Татьяна Цыба
- Иван Калаур
- Юлия Гришина
- Ольга Руденко
Кто прошел на мажоритарных округах:
- Максим Пашковский
- Анатолий Драбовский
- Ирина Борзова
- Вячеслав Рублев
- Дмитрий Киселевский
- Максим Бужанский
- Кирилл Нестеренко
- Вячеслав Медяник
- Юрий Мысягин
- Сергей Демченко
- Анна Личман
- Владимир Захарченко
- Елена Криворучкина
- Юрий Корявченков
- Дмитрий Чорный
- Денис Герман
- Роман Каптелов
- Владислав Бородин
- Сергей Северин
- Александр Трухин
- Игорь Герасименко
- Богдан Кицак
- Дмитрий Костюк
- Татьяна Грищенко
- Сергей Кузьминых
- Михаил Лаба
- Геннадий Касай
- Роман Соха
- Евгений Шевченко
- Сергей Штепа
- Юлия Яцик
- Павел Мельник
- Марина Никитина
- Игорь Фрис
- Эдуард Прощук
- Александр Матусевич
- Зиновий Андрийович
- Владимир Тимофийчук
- Олег Дунда
- Валерий Колюх
- Анна Скороход
- Александр Дубинский
- Александр Горобец
- Ольга Василевская-Смаглюк
- Николай Галушко
- Сергей Бунин
- Александр Дануца
- Игорь Мурдий
- Юрий Кузбит
- Олег Воронько
- Алексей Кузнецов
- Орест Саламаха
- Юрий Камельчук
- Александр Пасичный
- Александр Гайду
- Игорь Копытин
- Игорь Негулевский
- Артем Чорноморов
- Максим Дырдин
- Артем Дмитрук
- Олег Колев
- Алексей Леонов
- Александр Горенюк
- Степан Чернявский
- Игорь Васильковский
- Сергей Колебошин
- Александр Ткаченко
- Дмитрий Налетов
- Андрей Боблях
- Анастасия Ляшенко
- Константин Касай
- Алексей Мовчан
- Максим Березин
- Александр Ковальчук
- Роман Иванисов
- Александр Аликсийчук
- Сергей Литвиненко
- Татьяна Рябуха
- Игорь Васильев
- Максим Гузенко
- Николай Задорожний
- Андрей Богданец
- Игорь Василив
- Владимир Гевко
- Мария Мезенцева
- Александр Куницкий
- Андрей Одарченко
- Виктория Кинзбурская
- Юрий Здебский
- Александр Бакумов
- Евгений Пивоваров
- Дмитрий Любота
- Александр Литвинов
- Алексей Кучер
- Алексей Красов
- Дмитрий Микиша
- Павел Павлиш
- Виктория Вагнер
- Владимир Иванов
- Алексей Ковалев
- Николай Стефанчук
- Елена Копанчук
- Алексей Жмеренецкий
- Игорь Марчук
- Любовь Шпак
- Олег Арсенюк
- Андрей Стрихарский
- Александр Скичко
- Сергей Нагорняк
- Елена Лис
- Максим Заремский
- Георгий Мазурашу
- Валерий Божик
- Олег Семинский
- Антон Поляков
- Максим Зуев
- Валерий Зуб
- Александр Юрченко
- Максим Перебийнис
- Артем Дубнов
- Сергей Швец
- Богдан Яременко
- Леся Забуранная
- Марьяна Безуглая
- Дмитрий Гурин
- Николай Тищенко
- Анна Бондарь
- Анна Пуртова
- Роман Грищук
- Людмила Буймистер
Читайте: Первое заседание Верховной Рады IX созыва (ТРАНСЛЯЦИЯ)
К слову, ранее Факты ICTV публиковали полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва.
Фото: sluganarodu.official