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Факти / Україна

У нашому стилі: у Слузі народу анонсували зміни закону про столицю

У Слузі народу анонсували оновлення законодавства щодо столиці України.

У нашому стилі: у Слузі народу анонсували зміни закону про столицю

Перший заступник голови фракції партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що фракція готує зміни у законодавстві Про столицю України.

Читайте: Фракція партії Слуга народу у Верховній Раді (СПИСОК)

– Ми ведемо дуже серйозну роботу у цьому напрямку, дуже інтенсивну у нашому стилі. Думаю, що буквально за два тижні будуть якісь предметні новини, з обговореннями з громадою Києва. Столиці варто повернути самоврядування, яке у неї у кілька етапів було забрано. Зокрема, у 2015 році були скасовані вибори до райрад. Так, місто управляється невеликою кількістю депутатів Київради, – зазначив Корнієнко.

Раніше Факти ICTV писали, що представник Володимира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський, захищав перед депутатами ініціативу: зробити народ законотворцем.

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