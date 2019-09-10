Государство обещает купить жилье в Киеве освобожденным политзаключенным Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что конкретных сроков предоставления квартир пока назвать не может, но это произойдет в ближайшее время.

Она отметила, что все четверо политзаключенных готовы вместе с семьями остаться в Киеве. Поэтому всю необходимую информацию уже передали в Офис президента.

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Кроме того, Людмила Денисова прокомментировала следующий этап обмена пленными. Она отметила, что переговоры ведутся.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что в Офисе президента оценили возможность проведения еще одного обмена пленными.