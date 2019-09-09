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Факты / Украина

Это был первый шаг. У Зеленского оценили возможность еще одного обмена пленными

Помощник президента Андрей Ермак сообщил, что команда президента работает над тем, чтобы провести еще один обмен пленными до конца года.

Обмін полоненими

Президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу по новому обмену пленными между Украиной и РФ.

Президент поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И может даже с еще более быстрой динамикой, – сказал помощник президента Андрей Ермак.

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Андрей Ермак также добавил, что обмен пленными был лишь первым шагом.

Вы знаете, что после обмена была еще один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие освобождения. Работа идет и в Минске, и на уровне государств. Поэтому я надеюсь, что это только первый шаг, и мы не будем останавливаться ни на день, – отметил он.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен заключенными. Домой вернулись 24 украинских военнопленных моряки и еще 11 политзаключенных.

Источник: Украинская правда

Фото: Офис Президента

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