Служба безопасности Украины в Луганской области задержала мужчину, передававшего разведывательные данные незаконным вооруженным формированиям “ЛНР”.

Сотрудники СБУ задержали жителя Северодонецка, который по собственной инициативе наладил контакты с главарем одного из диверсионно-разведывательных подразделений “ЛНР”.

Мужчина по заданию куратора собирал информацию в пользу спецслужб РФ.

Он передавал сведения о местах дислокации личного состава и руководства подразделений ООС, правоохранительных органов, представительства международных гуманитарных организаций, деятельности местных организаций политических и общественных организаций, перемещении военной техники.

Боевики “ЛНР” использовали эту информацию при планировании диверсий в Луганской области.

Читайте: Прижал к танку: на Черниговщине броневик задавил военного

Во время обысков у мужчины обнаружены химические вещества, боеприпасы, семь корпусов гранат Ф-1 и РГН, пять запалов к гранатам, 150 патронов калибра 5,45 мм.

Также были найдены амфетамин и каннабис.

Правоохранители изъяли компьютерную технику, с помощью которой злоумышленник передавал данные боевикам.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации).

Злоумышленник взят под стражу. Следственные действия продолжаются.











Передавал данные о местах дислокации ВСУ: СБУ задержала разведчика “ЛНР” / 3 фотографии

Напомним, 4 сентября российские войска на Донбассе проводят ротацию, во время которой стягивают к передовой позиции танки, САУ и минометы.