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Факти / Україна

Передавав дані про місця дислокації ЗСУ: СБУ затримала розвідника “ЛНР”

Служба безпеки України в Луганській області затримала чоловіка, що передавав розвідувальні дані незаконним збройним формуванням “ЛНР”.

зброя

Співробітники СБУ затримали жителя Сєвєродонецька, який за власною ініціативою налагодив контакти з ватажком одного з диверсійно-розвідувальних підрозділів “ЛНР”.

Чоловік за завданням куратора збирав інформацію на користь спецслужб РФ.

Він передавав відомості про місця дислокації особового складу та керівництва підрозділів ООС, правоохоронних органів, представництва міжнародних гуманітарних організацій, діяльность місцевих організацій політичних і громадських організацій, переміщення військової техніки.

Бойовики “ЛНР” використовували цю інформацію під час планування диверсій в Луганській області.

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Під час обшуків у чоловіка виявлені хімічні речовини, боєприпаси, сім корпусів гранат Ф-1 та РГН, п’ять запалів до гранат, 150 патронів калібру 5,45 мм.

Також були знайдені амфетамін і канабіс.

Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, за допомогою якої зловмисник передавав дані бойовикам.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації).

Зловмисника взято під варту. Слідчі дії тривають.

Передавав дані про місця дислокації ЗСУ: СБУ затримала розвідника “ЛНР” / 3 фотографии

Нагадаємо, 4 вересня російські війська на Донбасі проводять ротацію, під час якої стягують до передової позиції танки, САУ та міномети.

Джерело: СБУ

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