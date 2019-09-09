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Факты / Происшествия

Прижал к танку: на Черниговщине броневик задавил военного

Столичное управление ГБР расследует обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника во время движения колонны военной техники.

на Чернігівщині броньовик задавив військового

Вблизи села Гончаровское Черниговской области водитель БРЭМ (бронированной ремонтно-эвакуационной машины) нарушил правила вождения спецмашины и наехал на военнослужащего-контрактника оперативного командования Север, прижав его к танку Т-64БВ, который двигался впереди.

От полученных травм он скончался по дороге в медицинское учреждение.

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ГБР допросило очевидцев, назначены экспертизы, проводятся следственные эксперименты.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 415 УКУ – Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего.

  • на Чернігівщині броньовик задавив військового
  • на Чернігівщині броньовик задавив військового
  • на Чернігівщині броньовик задавив військового
  • на Чернігівщині броньовик задавив військового
  • на Чернігівщині броньовик задавив військового
  • на Чернігівщині броньовик задавив військового
Прижал к танку: на Черниговщине броневик задавил военного / 3 фотографии

Напомним, зимой на полигоне в Киевской области двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Источник: ДБР

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