Столичное управление ГБР расследует обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника во время движения колонны военной техники.

Вблизи села Гончаровское Черниговской области водитель БРЭМ (бронированной ремонтно-эвакуационной машины) нарушил правила вождения спецмашины и наехал на военнослужащего-контрактника оперативного командования Север, прижав его к танку Т-64БВ, который двигался впереди.

От полученных травм он скончался по дороге в медицинское учреждение.

Читайте: Проверял тормоза: под Тернополем помощника машиниста задавил поезд

ГБР допросило очевидцев, назначены экспертизы, проводятся следственные эксперименты.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 415 УКУ – Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего.











Прижал к танку: на Черниговщине броневик задавил военного / 3 фотографии

Напомним, зимой на полигоне в Киевской области двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве.