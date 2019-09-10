В Национальной службе здравоохранения Украины проинформировали, что в 2020 году на роды планируют выделять 8 500 грн, на лечение инсульта и инфаркта 19 500 грн и 15 800 грн соответственно.

В 2020 году к бесплатным услугам по программе медицинских гарантий отнесут роды и лечение инфаркта и инсульта.

Служба планирует платить 8 500 грн за роды, 19 500 грн за лечение одного инсульта, а 15 800 грн – инфаркта.

– Эти услуги будут полностью бесплатными для украинцев, ведь они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов, – говорится в сообщении.

Также в программу войдут услуги первичной, амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной медицинской помощи и реабилитации.

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Перечень бесплатных медицинских услуг будет известен после утверждения государственного бюджета на 2020 год.

Также главным фокусом программы будут медицинские услуги, связанные с эндоскопическими обследованиями, которые направлены на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

К слову, к 2020 году все больницы станут коммунальными некоммерческими учреждениями.

Источник: НСЗУ