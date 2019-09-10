У Національній службі охорони здоров’я України поінформували, що в 2020 році на пологи планують виділяти 8 500 грн, на лікування інсульту та інфаркту 19 500 грн і 15 800 грн відповідно.

У 2020 році до безкоштовних послуг за програмою медичних гарантій віднесуть пологи і лікування інфаркту та інсульту.

Служба планує платити 8 500 грн за пологи, 19 500 грн за лікування одного інсульту, а 15 800 грн – інфаркту.

– Ці послуги будуть повністю безкоштовними для українців, адже вони вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків, – йдеться в повідомленні.

Також до програми увійдуть послуги первинної амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації.

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Перелік безкоштовних медичних послуг буде відомий після затвердження державного бюджету на 2020 рік.

Також головним фокусом програми будуть медичні послуги, пов’язані з ендоскопічними обстеженнями, які спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань.

До слова, до 2020 року всі лікарні стануть комунальними некомерційними установами.

Джерело: НСЗУ